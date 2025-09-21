Palermo, 500 atleti per il Memorial Salvo D’Acquisto: vincono Vincenzo Agnello e Aurora Castello

Grande successo a Palermo per il 15° Memorial Salvo D’Acquisto, la manifestazione podistica dedicata al vicebrigadiere dei carabinieri, medaglia d’oro al valor militare per il suo sacrificio. Circa 500 atleti hanno animato i dieci chilometri disegnati nel cuore della città, con partenza da piazza Mordini.

A vincere l’edizione 2025 sono stati l’azzurro Vincenzo Agnello (Sicilia Running Team), con il tempo di 31.14, e Aurora Castello (CUS Palermo), che ha chiuso in 38.33. Sul podio anche Alessio Terrasi (Parco Alpi Apuane, 32.29) e Emily Inzirillo (Equilibra Running Team, 41.41). Terzo posto per Marco Lagona (Caivano Runners, 33.48) e Rosaria Plano (Sport Amatori Partinico, 43.39).

In gara anche due podisti over 90, Macaluso e De Trovato, che hanno percorso “appena” otto chilometri. La giornata si è aperta con la passeggiata della Lega del Filo d’Oro e la fanfara dei Bersaglieri, che ha suonato l’inno italiano. Un minuto di silenzio ha ricordato lo sciatore azzurro Matteo Franzoso, morto in allenamento in Cile. Lo start è stato dato dall’assessore allo Sport Alessandro Anello, affiancato dall’ex gloria del Palermo.