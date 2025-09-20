Palermo, quasi 500 atleti al via del Memorial podistico Salvo D’Acquisto

Domani (domenica 21 settembre) Palermo ospita il 15° Memorial podistico Salvo D’Acquisto e l’8° Criterium Europeo Interforze. Al via quasi 500 atleti, con partenza alle 9.30 da piazza Mordini e un percorso di circa 10 chilometri lungo via Libertà.

La manifestazione, organizzata dalla Polisportiva Pegaso Athletic con il patrocinio del Comune e della Regione, ricorda il sacrificio del vicebrigadiere dei carabinieri, medaglia d’oro al valor militare.

In gara campioni ci saranno come Alessio Terrasi e Vincenzo Agnello, insieme a tanti protagonisti del podismo regionale. Spicca anche la presenza di due novantaduenni, Francesco De Trovato e Nino Macaluso, oltre a Giuseppe Camillo Cucina. Prevista anche una camminata ludico-motoria e numerose iniziative collaterali all’Expo Village, tra sport, solidarietà e spazi dedicati ai bambini.