Europei di Powerchair Football 2025: l’Italia in campo a Lignano, tra i convocati la siciliana Irene Infantino

Dal 19 al 24 settembre Lignano Sabbiadoro ospiterà per la prima volta l’EPFA Nations Cup – Campionato Europeo di Powerchair Football, la massima competizione continentale della disciplina. Dieci le nazionali partecipanti, divise in due gironi. L’Italia, inserita nel Gruppo B con Inghilterra, Danimarca, Scozia e Irlanda, esordirà domani contro la Danimarca. L’obiettivo è quello di conquistare un posto tra le prime cinque per ottenere la qualificazione al Mondiale 2026 che si svolgerà in Argentina. A guidare la selezione è il ct Marco Ferrazza, che potrà contare su un mix di esperienza e nuovi talenti. Per la prima volta gli azzurri vestiranno la maglia ufficiale della nazionale di calcio, segnale di piena integrazione nel mondo Figc.
Tra i convocati Irene Infantino, palermitana ed unica rappresentante donna della nazionale italiana. Capitano dei Red Cobra Palermo, Infantino è stata eletta miglior atleta delle fasi finali del campionato italiano per tre anni consecutivi (2023, 2024 e 2025). Una carriera in costante crescita che l’ha resa punto di riferimento per compagne e compagni di squadra, nonché volto immagine femminile della disciplina a livello nazionale. «Il powerchair football mi ha insegnato a dare il massimo sotto pressione e a credere di più nelle mie capacità», racconta Infantino. «È uno sport che unisce competizione e inclusione, dove contano strategia, tempismo e gioco di squadra».
L’Europeo di Lignano rappresenta un momento storico per il movimento italiano, sempre più strutturato e riconosciuto. L’obiettivo realistico degli azzurri è la top 5, ma la determinazione del gruppo e il sostegno del pubblico di casa possono spingere la squadra verso un risultato ancora più prestigioso.
Il Powerchair Sport è un termine che indica le discipline sportive per atleti con disabilità motorie, che utilizzano sedie a rotelle a motore elettrico. In Italia, le principali discipline sono il Powerchair Football (calcio in carrozzina) e il Powerchair Hockey (hockey in carrozzina). Queste discipline sono gestite dalla Federazione italiana paralimpica powerchair sport (FIPPS), ente riconosciuto dal Comitato italiano paralimpico.
Come seguire le partite
• Streaming: tutte le gare in diretta sul canale YouTube ufficiale della FIPPS.
Calendario Italia:
• 19 settembre – Italia vs Danimarca (18:30)
• 20 settembre – Italia vs Inghilterra (18:15)
• 21 settembre – Italia vs Irlanda (16:30)
• 22 settembre – Italia vs Scozia (18:15)
• Semifinali il 23 settembre, finale il 24 settembre alle ore 16:30
Caricamento commenti
Commenta la notizia