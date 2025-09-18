Europei di Powerchair Football 2025: l’Italia in campo a Lignano, tra i convocati la siciliana Irene Infantino

Dal 19 al 24 settembre Lignano Sabbiadoro ospiterà per la prima volta l’EPFA Nations Cup – Campionato Europeo di Powerchair Football, la massima competizione continentale della disciplina. Dieci le nazionali partecipanti, divise in due gironi. L’Italia, inserita nel Gruppo B con Inghilterra, Danimarca, Scozia e Irlanda, esordirà domani contro la Danimarca. L’obiettivo è quello di conquistare un posto tra le prime cinque per ottenere la qualificazione al Mondiale 2026 che si svolgerà in Argentina. A guidare la selezione è il ct Marco Ferrazza, che potrà contare su un mix di esperienza e nuovi talenti. Per la prima volta gli azzurri vestiranno la maglia ufficiale della nazionale di calcio, segnale di piena integrazione nel mondo Figc.

Tra i convocati Irene Infantino, palermitana ed unica rappresentante donna della nazionale italiana. Capitano dei Red Cobra Palermo, Infantino è stata eletta miglior atleta delle fasi finali del campionato italiano per tre anni consecutivi (2023, 2024 e 2025). Una carriera in costante crescita che l’ha resa punto di riferimento per compagne e compagni di squadra, nonché volto immagine femminile della disciplina a livello nazionale. «Il powerchair football mi ha insegnato a dare il massimo sotto pressione e a credere di più nelle mie capacità», racconta Infantino. «È uno sport che unisce competizione e inclusione, dove contano strategia, tempismo e gioco di squadra».