Palermo, Alessandra Fiorillo vola ai quarti al Trofeo Mercadante

Entra nel vivo l’undicesima edizione del Trofeo Antonino Mercadante, torneo internazionale Itf under 18 di categoria 100 in corso sui campi del Ct Palermo, che nel 2026 festeggerà i cento anni di storia. Le finali si giocheranno domenica mattina (14 settembre) sul campo numero 1, intitolato ad Antonino Mercadante.

Nei tabelloni femminili e maschili oggi si sono completati gli ottavi di finale. La diciassettenne palermitana Alessandra Fiorillo ha raggiunto i quarti dopo il ritiro della svizzera Anina Durrer, fermata da un infortunio alla spalla. Prosegue senza ostacoli anche la numero 1 del seeding, la polacca Oliwia Sybicka (n. 219 del ranking), che ha superato 6-1 6-1 la svizzera Luana Kappeler.

Stop invece per l’altra tennista di casa, la sedicenne Diletta D’Amico, battuta 7-5 6-2 dalla danese Alexandra Boenaes, ottava testa di serie, che adesso affronterà Giulia Russo (6-2 6-3 ad Asia Basiletti). Vittoria in rimonta per la romana mancina Martina Cerbo, che ha eliminato la slovacca Lujza Zimenova, quinta forza del tabellone.