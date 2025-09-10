Trofeo Mercadante, agli ottavi le tenniste del Ct Palermo Fiorillo e D’Amico

Prosegue al Circolo Tennis Palermo l’undicesima edizione del Trofeo Antonino Mercadante, torneo internazionale giovanile ITF di categoria J100. Nel tabellone femminile hanno conquistato il pass per gli ottavi di finale le due giocatrici di casa del Ct Palermo.

Alessandra Fiorillo ha superato in due set (6-3 6-1) la sesta testa di serie Vittoria Vignolini del Ct Eur, mentre Diletta D’Amico, classe 2009 di Ribera, ha avuto la meglio in tre parziali sulla polacca Julia Szczerek (6-4 6-7 6-2). Domani (11 settembre) Fiorillo affronterà la svizzera Anina Durrer, mentre D’Amico troverà la danese Alexandra Boenaes.

Sempre nel tabellone femminile si è qualificata per gli ottavi anche la seconda favorita, l’ucraina Anastasiia Nikolaieva, che ha superato in due set la wild card marsalese Altea Cieno. Avanza anche la toscana Asia Basiletti, vincente sulla slovacca Masarykova. Sempre domani (11 settembre) scenderà in campo la prima testa di serie, la polacca Oliwia Sybicka, opposta alla svizzera Kappeler, che al debutto aveva eliminato la palermitana Elisabetta Allegra.