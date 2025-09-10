Palermo, a Mondello torna «Dominate The Water»: Paltrinieri guida la sfida in mare aperto

La tappa palermitana sarà dedicata alla memoria dell’architetto Iano Monaco, figura storica dello sport siciliano, pioniere di discipline acquatiche. La moglie Gloria Monaco e la presidente dell’Ordine degli architetti Giuseppina Leone hanno ricevuto una targa commemorativa.

Mondello si prepara ad accogliere per il terzo anno consecutivo «Dominate The Water», la gara di nuoto in acque libere ideata dal campione olimpico e mondiale Gregorio Paltrinieri. Sabato 13 e domenica 14 settembre centinaia di atleti si sfideranno nello specchio di mare davanti al Charleston in due prove inserite per la prima volta nel calendario federale: la 3 chilometri di sabato e il Miglio Marino di domenica, entrambe valide per il Granprix 2025.

«Palermo è orgogliosa di ospitare una manifestazione sportiva di alto livello che unisce competizione, sostenibilità e valorizzazione del territorio», ha detto il sindaco Lagalla, sottolineando il ruolo dell’evento come vetrina turistica. «Dominate The Water è una manifestazione non soltanto sportiva ma anche turistico-sportiva», ha aggiunto l’assessore Anello. «Essere a Mondello per il terzo anno consecutivo significa tornare in un luogo che ha sempre risposto con entusiasmo – ha spiegato Paltrinieri –. Qui celebriamo lo sport ma anche l’attenzione al mare e alla sua tutela».