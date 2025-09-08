Campionati Giovanili di vela: Sara Mangione campionessa d’Italia, quattro podi per la squadra

Campionati Italiani Giovanili in singolo: poker di podi e un oro tricolore. È un bilancio straordinario quello con cui la squadra di windsurf torna dalla rassegna nazionale Kinder Joy of moving 2025, organizzata dalla Federazione Italiana Vela e capace di radunare oltre 500 giovani atleti da tutta Italia.

La copertina è tutta per Sara Mangione, nuova campionessa italiana nella categoria IQFoil Under 19. Tre giorni di regate, vento regolare e tanta concentrazione hanno permesso all’atleta di imporsi con autorità, mettendo in mostra determinazione e tecnica in ogni prova.

Ma il successo non si ferma qui. La squadra guidata dai coach Antonino Cangemi, Francesco Tomasello, Enrico Picone e Giuseppe Zerillo ha centrato altri tre podi di valore. Nella classe Techno 293 Under 13 maschile, Ettore Ammoscato ha conquistato l’argento, subito seguito da Adriano Samonà, bronzo. Nella categoria Techno 293 Under 15 femminile, invece, è arrivato un altro argento grazie a Greta Alesi, capace di imporsi con continuità e qualità nelle dieci prove disputate.