Ct Palermo, al via l’11° Trofeo Mercadante: in campo i talenti del futuro

Torna al Ct Palermo il Trofeo Antonino Mercadante, torneo internazionale Itf under 18 di categoria 100, giunto all’undicesima edizione. La manifestazione è stata presentata nei locali del circolo di viale del Fante, che nel 2026 festeggerà il centenario, alla presenza del presidente Alessandro Lazzaro, del deputato allo sport Gaspare Citrolo, del direttore sportivo Paolo Cannova, del vicepresidente vicario Fitp Sicilia Gaetano Alfano e del direttore del torneo Alessandro Chimirri.

«È un orgoglio per il nostro circolo ospitare questa competizione – ha detto Lazzaro –. Qui sono passati giovani che oggi sono tra i primi cento al mondo, come Jannik Sinner, e nell’albo d’oro figura anche il nostro Gabriele Piraino».

Il torneo scatterà domenica (7 settembre) con le qualificazioni, mentre le finali sono previste il 14 settembre. In tabellone atleti da oltre dieci Paesi europei e asiatici. Nel maschile il numero uno è lo svedese William Kjellberg, seguito dall’azzurro Edoardo Barbalaco; unico siciliano ammesso di diritto è il siracusano Giovanni Conigliaro. Nel femminile spiccano le due atlete del Ct Palermo Alessandra Fiorillo ed Elisabetta Allegra, insieme alla polacca Oliwia Sybicka, n. 212 del ranking.