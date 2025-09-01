Formula 2, Minì cerca riscatto a Monza: «gara di casa» per il pilota siciliano

La vetta, a quattro appuntamenti (ed otto gare) dalla chiusura della stagione, è ormai un miraggio: Leonardo Fornaroli, che vinse il titolo di Formula 3 lo scorso anno, è in testa con 154 punti, a 17 lunghezze lo segue lo statunitense Jack Crawford. Minì, ha quindi questa occasione per migliorare la classifica che al momento è deficitaria su quella che può considerarsi – assieme a Imola – la pista di casa.

Il pilota di Marineo, alla sua stagione d'esordio nel prestigioso campionato internazionale, ha fin qui raccolto poco. Soltanto 35 punti con due podi (secondo nella Sprint a Monte Carlo e terzo, sempre nella gara Sprint, a Spa Francorchamps) ed alcuni piazzamenti di rincalzo che valgono la dodicesima posizione in classifica generale. L'alfiere della Prema Racing è lontano dalla top ten che dista 34 punti: a quota 69 c'è Victor Martins. Poco più sopra, a 72, c'è il compagno di squadra Sebastian Montoya.

Il pilota della Prema Racing deve scrollarsi il momento negativo che lo ha visto rimanere a bocca asciutta in Austria, Gran Bretagna e, dopo il buon bottino in Belgio (14 punti complessivi), in Ungheria. C'è anche da ricordare come il siciliano abbia fatto molto bene a metà luglio, i rookie test di Formula E a Berlino al volante della Nissan. In quell'occasione Minì ha staccato il tempo più veloce sia nella sessione mattutina precedendo Kush Maini e Jak Crawford, sia in quella pomeridiana superando Ayhancan Guven e ancora Maini.

A Monza monoposto in pista venerdì 5 settembre. Alle 11 si disputeranno le prove libere mentre alle 16 le qualifiche. Sabato 6 settembre la Sprint Race si disputerà alle 14,15 sulla distanza di 21 giri per 121 chilometri complessivi. Domenica il gran finale del weekend con la Feature Race alle 9,45 lunga 30 giri e 173 chilometri.