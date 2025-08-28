Europei di sci nautico, il bagherese Acquaviva vince l'oro a squadre

Piccoli campioni crescono. Giuseppe Acquaviva, 17 anni, di Bagheria, ha vinto l'oro a squadre ai campionati europei di sci nautico e wakeboard under 21, che si sono svolti a Vienna.

Il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, e l’assessore allo Sport, Antonella Insinga, si sono congratulano con il giovane atleta bagherese per la sua impresa. Nonostante i suoi soli 17 anni, Acquaviva ha dimostrato un talento eccezionale, gareggiando con atleti più grandi di lui e raggiungendo la finale nella specialità di figure, classificandosi al settimo posto. Le sue performance sono state un contributo fondamentale per la squadra italiana, che per la prima volta ha conquistato la medaglia d'oro a squadre.

Il suo percorso sportivo, iniziato al Club Nautico Solunto sotto la guida del maestro Roberto Riolo, lo ha visto distinguersi sin da giovanissimo, ottenendo importanti successi sia nelle categorie Under 14 che Under 17. Ha già rappresentato l'Italia ai Campionati mondiali in Canada e continua a sorprendere con traguardi sempre più ambiziosi, come il suo recente record personale nel salto, con una distanza di 44,6 metri.