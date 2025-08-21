Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Vela, trionfa Black Jack alla Palermo-Montecarlo: vittoria con un nuovo record

Vela, trionfa Black Jack alla Palermo-Montecarlo: vittoria con un nuovo record

di

Vittoria con nuovo record. Come da pronostico, alla Palermo-Montecarlo si è imposta Black Jack, l'imbarcazione favorita, in 38 ore, 53 minuti e 13 secondi, nuovo primato della regata. Una cavalcata incredibile, in cui i vincitori, da Mondello a Palermo al principato di Monaco, hanno fatto il vuoto alle loro spalle.

Il precedente record della manifestazione, realizzato nel 2024, era sempre stato firmato da Black Jack, il maxi 100 piedi dell’armatore Remon Vos, skipper Tristan Le Brun, in 44 ore, 34 minuti, 24 secondi.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province