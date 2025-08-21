Palermo-Montecarlo, Black Jack fa il vuoto: Arkas segue a quasi 9 ore e mezza

Black Jack batte se stesso e domina la Palermo-Montecarlo dall’inizio alla fine facendo il vuoto. Il maxi 100 dello skipper Tristan Lebrun ha tagliato per primo la linea del traguardo alle 2,53 e 13 di questa notte. Disintegrando il primato della competizione organizzata dal Circolo della Vela Sicilia in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco percorrendo le 500 miglia marine che separano l’Isola dal Principato in 38 ore, 53 minuti, 16 secondi. Un tempo inferiore di quasi sei ore rispetto al record precedente raggiunto lo scorso anno dalla stessa imbarcazione.

Un risultato che si aggiunge alle due line honours con primato alla Rolex Fastnet del centenario e alla Palermo-Montecarlo nell’edizione del ventennale.

Lo skipper Tristan Lebrun: “Abbiamo avuto tutte le condizioni possibili, abbiamo usato tutte le vele che avevamo a bordo. I momenti più difficili? Qualche buco d’aria persistente che ci ha fermati, ma soprattutto i temporali con forti raffiche vicino alla Giraglia, che hanno sbandato molto la barca e ci hanno messo a dura prova. I ragazzi sono stati perfetti. È una regata splendida, varia, ricca di competizione e di scenari, organizzata splendidamente, sia a Palermo che a Montecarlo”