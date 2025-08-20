Palermo-Montecarlo, Black Jack vola verso il Principato di Monaco

Black Jack fa il vuoto ed è, finora, assoluta protagonista alla ventesima edizione della Palermo-Montecarlo, regata velica d’altura organizzata dal Circolo della Vela Sicilia in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco.

Il maxi 100, vincitore – con tanto di primato di percorrenza – della scorsa edizione, continua la sua corsa solitaria verso il Principato e grazie alle favorevoli condizioni meteo marine e di vento potrebbe migliorare ulteriormente la soglia delle 44 ore, 34 minuti, 24 secondi.

Black Jack ha infatti passato il cancello obbligatorio dentro la baia di Porto Cervo alle 10,39 di oggi (mercoledì 20 agosto), con vento da 130 gradi sui 15-18 nodi. Al momento il tempo è sensazionale: il maxi francese è quasi cinque ore sotto al tempo del 2024.

La barca al comando ha sorpreso tutti per la scelta di non attraversare le Bocche di Bonifacio e di navigare verso Nord lasciando la costa della Corsica a sinistra. Motivo: il vento da sud che spinge la barca nella direzione giusta, mentre a ovest dell’isola è arrivato il previsto Mestrale-Ponente. Le previsioni indicano un aumento del vento nella parte settentrionale della regata, saranno ore impegnative per tutti.