Tgs racconta lo show del Barbera, radiocronaca su Rgs

Anche Tgs si mobilita per seguire l’evento più significativo del fine settimana, l’attesissima amichevole tra Palermo e Manchester City di stasera che suggellerà il rapporto tra i due club e assegnerà la prima edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy, una partita che i tifosi rosanero di tutto il mondo potranno seguire in diretta attraverso numerose piattaforme.
Ma la serata è tutta da raccontare, non solo la partita in sé, bensì anche il pre gara, ed è per questo che la redazione di Telegiornale di Sicilia, guidata da Marina Turco, ha deciso di prolungare l’edizione delle 19.50 del tg per dare vita ad uno speciale che accompagni i telespettatori al calcio d’inizio della sfida.
In studio con Anna Cane ci sarà l’opinionista Umberto Calaiò; sparpagliati in città (non solo allo stadio), Giovanni Di Marco, Cinzia Gizzi e Roberto Parisi. La truppa di Telegiornale di Sicilia documenterà l’arrivo dei pullman delle squadre al Barbera, con particolare attenzione a quello del City di Haaland e Guardiola che – come è facile immaginare – attirerà non pochi appassionati a caccia di selfie e autografi già in albergo.
Non mancheranno le opinioni dei tifosi che verranno raccolte nei pressi dello stadio da Cinzia Gizzi, a ridosso del match. In scaletta previste anche interviste alla cantante Rose Villain, che aprirà la serata con un spettacolo musicale immersa in un suggestivo gioco di luci, e a Sasà Salvaggio. E poi spazio all’aspetto tecnico, ovvero alle scelte dei due allenatori, con un occhio di riguardo per quelle di Pippo Inzaghi che verosimilmente varerà un Palermo che si avvicinerà parecchio a quello che debutterà sabato 16 a Cremona, in Coppa Italia.
Anche il City farà sul serio: quella del Barbera, infatti, sarà la prova generale in vista dell'inizio della Premier League (previsto fra una settimana esatta) che vedrà Haaland e compagni esordire in trasferta contro il Wolverhampton. Lo speciale di Tgs sarà visibile anche in streaming attraverso il sito del Giornale di Sicilia, gds.it.
Dopo lo show iniziale, sarà la volta della partita che i tifosi rosanero potranno seguire in diretta su Radiogiornale di Sicilia attraverso il racconto di Giuseppe D’Agostino. E per finire, domani, nel corso del tg delle 12.50, un focus con le immagini più belle della serata, i gol e gli highlights dell’amichevole e le voci dei protagonisti.
