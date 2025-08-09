Tgs racconta lo show del Barbera, radiocronaca su Rgs

Anche Tgs si mobilita per seguire l’evento più significativo del fine settimana, l’attesissima amichevole tra Palermo e Manchester City di stasera che suggellerà il rapporto tra i due club e assegnerà la prima edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy, una partita che i tifosi rosanero di tutto il mondo potranno seguire in diretta attraverso numerose piattaforme.

Ma la serata è tutta da raccontare, non solo la partita in sé, bensì anche il pre gara, ed è per questo che la redazione di Telegiornale di Sicilia, guidata da Marina Turco, ha deciso di prolungare l’edizione delle 19.50 del tg per dare vita ad uno speciale che accompagni i telespettatori al calcio d’inizio della sfida.

In studio con Anna Cane ci sarà l’opinionista Umberto Calaiò; sparpagliati in città (non solo allo stadio), Giovanni Di Marco, Cinzia Gizzi e Roberto Parisi. La truppa di Telegiornale di Sicilia documenterà l’arrivo dei pullman delle squadre al Barbera, con particolare attenzione a quello del City di Haaland e Guardiola che – come è facile immaginare – attirerà non pochi appassionati a caccia di selfie e autografi già in albergo.