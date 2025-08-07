Pallanuoto, il Telimar debutta a Roma con la Vis Nova

Prende forma la nuova edizione del massimo campionato nazionale maschile di pallanuoto che vedrà ai nastri di partenza due squadre siciliane, il Telimar e l’Ortigia rimaste orfane della Nuoto Catania retrocessa in Serie A2.

Ecco il calendario e le date (non ancora definitive) della prossima stagione. La regular season parte il 4 ottobre per chiudersi il 27 maggio dopo 26 giornate. Al termine del girone di andata lunga pausa per i campionati europei a Belgrado – in Serbia – dal 10 al 25 gennaio prossimi.

Inoltre la classifica al termine del giro di boa, ossia della conclusione dell’andata definirà le qualificate alla Final Eight di Coppa Italia dal 6 all’8 febbraio.

Le semifinali play-off e play-out saranno al meglio delle 3 gare il 16, 19 e 22 giugno, le finali torneranno ad essere al meglio delle 5 gare ed inizieranno il 25 giugno per concludersi il 3 luglio. Tuttavia queste date devono essere confermate non essendo definitive.

Il Telimar debutta a Roma, ospite della Vis Nova mentre l’Ortigia riceve il Quinto Genova. Il debutto casalingo del club dell’Addaura è previsto per l’11 ottobre a Terrasini con un’altra formazione capitolina, l’Olympic Roma mentre i siracusani saranno ospiti della Rari Nantes Florentia.

Già alla terza giornata (il 18 ottobre) è prevista la difficile sfida per i ragazzi allenati da Marco Baldineti in scena a Brescia con i vicecampioni d’Italia mentre gli aretusei se la vedranno in casa con la Rari Nantes Savona.