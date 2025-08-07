Pallanuoto, il Telimar debutta a Roma con la Vis Nova

Prende forma la nuova edizione del massimo campionato nazionale maschile di pallanuoto che vedrà ai nastri di partenza due squadre siciliane, il Telimar e l’Ortigia rimaste orfane della Nuoto Catania retrocessa in Serie A2.
Ecco il calendario e le date (non ancora definitive) della prossima stagione. La regular season parte il 4 ottobre per chiudersi il 27 maggio dopo 26 giornate. Al termine del girone di andata lunga pausa per i campionati europei a Belgrado – in Serbia – dal 10 al 25 gennaio prossimi.
Inoltre la classifica al termine del giro di boa, ossia della conclusione dell’andata definirà le qualificate alla Final Eight di Coppa Italia dal 6 all’8 febbraio.
Le semifinali play-off e play-out saranno al meglio delle 3 gare il 16, 19 e 22 giugno, le finali torneranno ad essere al meglio delle 5 gare ed inizieranno il 25 giugno per concludersi il 3 luglio. Tuttavia queste date devono essere confermate non essendo definitive.
Il Telimar debutta a Roma, ospite della Vis Nova mentre l’Ortigia riceve il Quinto Genova. Il debutto casalingo del club dell’Addaura è previsto per l’11 ottobre a Terrasini con un’altra formazione capitolina, l’Olympic Roma mentre i siracusani saranno ospiti della Rari Nantes Florentia.
Già alla terza giornata (il 18 ottobre) è prevista la difficile sfida per i ragazzi allenati da Marco Baldineti in scena a Brescia con i vicecampioni d’Italia mentre gli aretusei se la vedranno in casa con la Rari Nantes Savona.
Il Telimar ospiterà i campioni d’Italia della Pro Recco alla sesta giornata (il primo novembre), l’Ortigia se la vedrà con la corazzata ligure il 29 novembre alla decima giornata.
Il girone di andata, così come la stagione regolare, si chiuderà col botto: i derby siciliani tra Telimar e Ortigia che nelle passate stagioni è valso la qualificazione alla finale di Len Euro Cup o l’accesso ai preliminari di Champions League sono fissati per il 12 dicembre a Terrasini e per il 27 maggio a Siracusa.
Il calendario di Telimar e Ortigia
Questo il calendario (ancora provvisorio) delle due siciliane
Prima giornata (andata 4 ottobre, ritorno 31 gennaio 2026)
Roma Vis Nova-Telimar
Ortigia-Quinto
Seconda giornata (andata 11 ottobre, ritorno 14 febbraio 2026)
Telimar-Olympic Roma
Rari Nantes Florentia-Ortigia
Terza giornata (andata 18 ottobre, ritorno 21 febbraio 2026)
Brescia-Telimar
Ortigia-Rari Nantes Savona
Quarta giornata (andata 22 ottobre, ritorno 2 febbraio 2026)
Telimar-Rari Nantes Salerno
De Akker Team-Ortigia
Quinta giornata (andata 25 ottobre, ritorno 7 marzo 2026)
Trieste-Telimar
Roma Vis Nova-Ortigia
Sesta giornata (andata 1 novembre, ritorno 14 marzo 2026)
Telimar-Pro Recco
Ortigia-Olympic Roma
Settima giornata (andata 8 novembre, ritorno 28 marzo 2026)
Canottieri Napoli-Telimar
Brescia-Ortigia
Ottava giornata (andata 15 novembre, ritorno 15 aprile 2026)
Telimar-Posillipo
Ortigia-Rari Nantes Salerno
Nona giornata (andata 22 novembre, ritorno 18 aprile 2026)
Telimar-De Akker
Trieste-Ortigia
Decima giornata (andata 29 novembre, ritorno 29 aprile 2026)
Quinto-Telimar
Ortigia-Pro Recco
Undicesima giornata (andata 6 dicembre, ritorno 6 maggio 2026)
Telimar-Rari Nantes Florentia
Canottieri Napoli-Ortigia
Dodicesima giornata (andata 9 dicembre, ritorno 16 maggio 2026)
Rari Nantes Savona-Telimar
Ortigia-Posillipo
Tredicesima giornata (andata 12 dicembre, 27 maggio)
Telimar-Ortigia.
Caricamento commenti
Commenta la notizia