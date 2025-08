Il City pronto per il Barbera, lo show in mondovisione

In gioco c’è «solo» l’Anglo-Palermitan Trophy, ma chi conosce Guardiola sa bene che chiederà ai suoi giocatori di venire al Barbera con l’obiettivo di fare la miglior prestazione possibile: del resto l’ultima stagione è stata la peggiore della storia recente del Manchester City e Pep, che a meno di ribaltoni lascerà il club nell’estate 2026, vuole iniziare con il piede giusto dopo le tante delusioni raccolte negli ultimi mesi.

L’arrivo dei «citizens» a Palermo è previsto per venerdì: il tecnico parlerà alla stampa nel tardo pomeriggio al Barbera (alle 14 toccherà invece a Inzaghi, ma al centro sportivo di Torretta), inaugurando così il weekend più prestigioso dall’arrivo in Sicilia del City Football Group.

L’unica «cugina» affrontata finora dai rosa è il Lommel a marzo 2024 (vittoria 2-1), mentre le ultime sfide in famiglia degli inglesi sono contro Girona nel dicembre 2022 e Yokohama Marinos nel luglio 2023 (entrambe vinte rispettivamente 2-0 e 5-3): la gara di viale del Fante avrà però un sapore diverso, non solo perché verrà trasmessa in tutto il mondo con accordi esclusivi con oltre 60 paesi grazie al portale City+ (in Italia sarà disponibile su Sky, Dazn, Now e OneFootball), ma anche perché arriva a una settimana dall’inizio di una Premier League in cui il Manchester City sarà chiamato a sbagliare il meno possibile.