Tennis, Piraino trionfa a Wetzlar e vola nella top 400 mondiale

Prosegue il momento d’oro per Gabriele Piraino. Il ventunenne mancino di Marineo, tesserato per il Ct Palermo, ha conquistato il suo quarto titolo ITF del 2025, il sesto in carriera, imponendosi nel torneo da 30 mila dollari di Wetzlar, in Germania.

In finale, Piraino ha superato dopo oltre tre ore di battaglia il francese Raphael Perot, 24 anni e numero 721 del ranking mondiale, con il punteggio di 2-6 6-2 7-6(8). Una vittoria in rimonta, arrivata dopo aver annullato due match point nel tiebreak del terzo set e recuperato uno svantaggio di 3-5.

Allenato da Paolo Cannova e Daniele Capecchi, il giovane siciliano ha così centrato la dodicesima vittoria consecutiva. Nelle due settimane precedenti aveva trionfato anche nel 15 mila dollari di Gubbio (battendo in finale Andrea Meduri), oltre che nei tornei di Antalya e Santa Margherita di Pula.

Grazie ai 35 punti conquistati in Germania, Piraino farà il suo ingresso nella top 400 del ranking ATP (era 411 prima di questo successo). Archiviato il trionfo tedesco, Piraino è già rientrato in Italia: da martedì sarà in campo nel main draw del Challenger 75 di Cordenons, dove ha ricevuto una wild card.