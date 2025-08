Vela, la palermitana del Lauria Francesca Salerno argento al Mondiale junior IQFoil

Ha accarezzato l'oro, ma si è messa al collo una luccicante medaglia d'argento. E' quanto compiuto dalla surfista palermitana Francesca Salerno, atleta del Lauria, al campionato mondiale under 19 femminile della tavola olimpica IQFoil.

Nelle acque di Brest in Francia, l'atleta allenata da Armando Udine, si è dovuta arrendere come avvenuto a maggio nei “Games” sul lago di Garda, all'altra azzurra, la quindicenne anconetana Medea Falcioni, con la quale è stato un lungo duello fino all'ultima delle 14 prove totali. Le due campioncine del futuro della tavola a vela olimpica italiana, hanno dato vita ad una appassionante sfida testa a testa nella finale della “medal race” che per una inezia ha visto trionfare la più giovane marchigiana. A centrare il terzo posto della classifica under 19 femminile è stata la turca, Nurhavat Guven.

“Francesca si è confermata al top mondiale della categoria – spiega il suo allenatore, Armando Udine, direttore tecnico del Lauria – e con la Falcioni rappresenta le giovani eredi di Alessandra Sensini. Come sempre in gara è stata determinata, concentrata e costante nel rendimento. Questo conferma la sua grande dedizione verso questo sport che affronta con tanta passione, affrontando non pochi sacrifici. A Brest ha lottato come una leonessa noncurante delle difficili e complicate condizioni meteo. Questo argento, più che meritato, rappresenta per lei uno stimolo verso traguardi sempre più ambiziosi e gratifica il Lauria per il costante impegno sulle categorie giovanili della vela”.