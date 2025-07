Cefalù brilla alle Ponyadi Kep di Arezzo: medaglia d'argento per Alessandro Coco

"Siamo soddisfatti per i risultati raggiunti - dice Emanuele Coco, presidente dell’associazione Ippo Club Cefalù - In pochi anni abbiamo costruito un solido settore pony che ci ha permesso di ottenere le qualifiche per questa importante competizione nazionale. Ringrazio i nostri straordinari piccoli atleti allenati con competenza e passione dall’istruttore del settore ludico Filippo Serio. Hanno portato in campo tenacia, sportività e spirito competitivo, divertendosi e 'giocando con e per la squadra'. In questi anni abbiamo conquistato traguardi significativi per il nostro territorio, rendendo il centro un punto di riferimento per le Madonie. Questo ci riempie di orgoglio, stimolandoci a migliorare sempre di più".

().