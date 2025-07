Tennis. Palermo Ladies Open 2025: Francesca Jones entra nella top 100 e sfida Prozorova

A catturare l’attenzione sarà il confronto tra Francesca Jones e Tatiana Prozorova , in programma non prima delle 19.30 sul campo centrale. La britannica Jones, 24 anni e testa di serie n. 3, ha fin qui dominato il torneo senza perdere un set e con la vittoria nei quarti su Panna Udvardy (6-2 6-3 in 1h19') ha conquistato virtualmente l’ingresso nella top 100 mondiale WTA , piazzandosi al 97º posto nel ranking live. La sua storia è già leggenda: affetta da una rara condizione genetica, ha quattro dita per mano, ma in campo mostra forza, tecnica e tenacia. “Sono felice della mia partita – ha detto Jones – e di essere vicina a un traguardo importante. Dopo Palermo, mi prenderò tre giorni di vacanza tra Catania e Taormina”.

Si entra nel vivo della 36ª edizione del Palermo Ladies Open , in corso al Country Time Club: oggi, sabato 26 luglio, è in programma una giornata di grande tennis con le due semifinali del tabellone singolare , la finale del doppio e le ultime sfide del torneo internazionale Under Wheelchair , evento giovanile unico nel suo genere in Italia.

Di fronte, la russa Tatiana Prozorova, 20 anni, che ha avuto la meglio in tre set sulla belga Hanne Vandewinkel (7-5 5-7 6-1) e ha così centrato la sua prima semifinale in carriera in un WTA 125. “Palermo mi sta regalando una settimana straordinaria – ha dichiarato – e spero di sfruttare questo momento per andare ancora più avanti”.

A seguire, in sessione serale, la seconda semifinale tra Anouk Koevermans e Julia Grabher. L’olandese Koevermans, 21 anni, ha eliminato la sorprendente Kaitlin Quevedo (6-4 6-1), proveniente dalle qualificazioni, e punta a scalare il ranking WTA, dove si avvicina al suo miglior piazzamento (178). “Mi piace giocare con il caldo – ha detto – e a Palermo mi sento a mio agio. Il mio modello? Federer, ma oggi mi piace molto Sabalenka”.

Per l’austriaca Grabher, testa di serie n. 9, vittoria solida contro Tamara Zidansek (6-4 6-3), confermando la supremazia nei precedenti tra le due (4 successi su 5 incontri).

🎾 Doppio – Ad aprire il programma odierno, alle 17.30, sarà la finale del doppio femminile: la coppia giapponese n. 1 del seeding Momoko Kobori / Ayano Shimizu affronterà la coppia n. 3 formata dalla francese Estelle Cascino e dalla cinese Shuo Feng. Le due squadre arrivano all’ultimo atto dopo semifinali vinte in due set.

♿ Under Wheelchair – Oggi si concluderà anche il torneo giovanile Under Wheelchair, secondo evento internazionale di categoria mai disputato in Italia. Ieri i primi incontri hanno visto Lorenzo Valentini battere Andrea Roccano in tre set combattuti (4-6 7-6 7-6), mentre Lorenzo Politanò ha avuto la meglio su Matteo Di Rino per 6-1 6-2. Questa mattina in programma le ultime quattro partite per definire il podio.

📍 Appuntamento quindi per oggi, sabato 26 luglio, con una giornata piena di emozioni tennistiche sul rosso del Country Time Club, in attesa delle finali di domenica 27 luglio, che assegneranno il titolo del singolare e incoroneranno la vincitrice della 36ª edizione del Palermo Ladies Open.