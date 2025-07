Tennis, Palermo Ladies Open. Zidansek elimina l’ultima azzurra

«C’erano condizioni difficili, più per l’umidità che per il caldo», ha dichiarato Zidansek. «Abbiamo giocato scambi molto lunghi e con traiettorie alte. Ho cercato di mantenere la concentrazione, soprattutto nel secondo set, quando lei era più libera mentalmente. Alla fine sono contenta di aver chiuso con determinazione. Ogni match è una sfida nuova, bisogna restare nel presente».

Si spegne anche l’ultima speranza italiana: Silvia Ambrosio, in tabellone grazie a una wild card, è stata sconfitta in due set da Tamara Zidansek. La slovena, semifinalista al Roland Garros nel 2021, ha confermato il proprio valore tattico chiudendo l’incontro con il punteggio di 6-2 7-6 in un’ora e 50 minuti.

Tre delle protagoniste più attese del Palermo Ladies Open hanno lasciato la scena in momenti e modi differenti. La testa di serie numero 1 Mayar Sherif, ex numero 22 del mondo, è stata costretta al ritiro per un problema fisico poche ore prima del match contro la belga Hanne Vandewinkel. Quest’ultima, dopo avere eliminato Dalila Spiteri al primo turno, accede così direttamente ai quarti di finale, dove affronterà oggi la russa Tatiana Prozorova.

Nei quarti, la slovena se la vedrà con Julia Grabher, unica testa di serie ancora in corsa insieme alla britannica Francesca Jones, numero 3 del seeding. Quest’ultima affronterà l’ungherese Panna Udvardy, che ha interrotto il cammino della 18enne Renáta Jamrichová, ex numero 1 del mondo junior, vincitrice nel 2023 degli Australian Open e di Wimbledon juniores. La slovacca è stata sconfitta in due set (6-4 7-5) in un’ora e 37 minuti.

«È stata una partita dura fin dall'inizio», ha raccontato Udvardy. «Jamrichová ha servito molto bene e ho dovuto dare il massimo. Sono riuscita a restare solida nei momenti chiave, soprattutto quando lei è diventata più aggressiva. Palermo è un torneo che mi piace molto: amo le condizioni di gioco e riesco a rilassarmi anche fuori dal campo».

Le partite di oggi, venerdì 25 luglio, inizieranno alle 17:30. In parallelo prenderà il via anche il torneo internazionale Under Wheelchair, seconda competizione giovanile della categoria mai organizzata in Italia. Parteciperanno quattro giovani atleti: Andrea Roccano (Messina), Lorenzo Politanò (Piemonte), Rino Di Matteo e Lorenzo Valentini (Abruzzo), impegnati in un girone all’italiana.

Risultati del 24 luglio

[Q] R. Jamrichova (SVK) b. da P. Udvardy (HUN) 4-6 5-7

[WC] S. Ambrosio (ITA) b. da [SE] T. Zidansek (SLO) 2-6 6-7

Programma – Venerdì 25 luglio

Center Court – dalle 17:30

H. Vandewinkel (BEL) vs T. Prozorova

Non prima delle 19:30:

[3] F. Jones (GBR) vs P. Udvardy (HUN)

[SE] T. Zidansek (SLO) vs [9] J. Grabher (AUT)

Campo 6 – dalle 17:30

[3] E. Cascino (FRA) / S. Feng (CHN) vs [2] I. Cho (TPE) / Y. Cho (TPE)

[1] M. Kobori (JPN) / A. Shimizu (JPN) vs R. Bhosale (IND) / P. Plipuech (THA) oppure R. Jamrichova (SVK) / T. Wuerth (CRO)

[Q] K. Quevedo (ESP) vs A. Koevermans (NED)