Tennis. Palermo Ladies Open. L’impresa di Kaitlin Quevedo: dalle qualificazioni ai quarti di finale

È il nome nuovo che sta accendendo l’edizione numero 36 del Palermo Ladies Open: Kaitlin Quevedo , 19 anni, nata in Florida da madre americana e padre originario delle Canarie, dopo aver rappresentato gli Stati Uniti fino al 2024, ha scelto di giocare per la Spagna. A Palermo è partita dalle qualificazioni e ha conquistato con pieno merito un posto nei quarti di finale , battendo nella serata di ieri la rumena Miriam Bulgaru (n. 229 WTA), con il punteggio di 7-5 7-6 , in un match intenso e combattuto. Bulgaru aveva eliminato al primo turno la testa di serie n. 5, Simona Walter.

Prosegue intanto la corsa della britannica Francesca Jones, testa di serie n. 3, che ha regolato la russa Oksana Selekhmeteva con un netto 6-4 6-3. La Jones attende ora nei quarti la vincente del match tra la 18enne qualificata Renata Jamrichova e l’ungherese Panna Udvardy, in programma oggi alle 17:30 sul centrale.

Sempre nella parte alta del tabellone, avanza anche Tatiana Prozorova, 21enne russa, che ha superato in rimonta Kathinka Von Deichmann con il punteggio di 4-6 6-2 6-1. La sua prossima avversaria sarà definita questa sera al termine del match tra la testa di serie n. 1, l’egiziana Mayar Sherif, e la belga Hanne Vandewinkel.

Nella parte bassa del tabellone, occhi puntati sull’unica italiana rimasta in gara, la 28enne Giulia Ambrosio, wild card del torneo, che affronterà la slovena Tamara Zidansek (seconda partita del centrale, non prima delle 19:30). In palio un posto nei quarti contro l’austriaca Julia Grabher, ex n. 54 al mondo, che ha approfittato del ritiro della spagnola Carlota Martinez Cirez sul punteggio di 6-0 4-0.

DOPPIO – Out Pedone, Abbagnato e Tona

Sconfitta amara nel doppio per le palermitane Giorgia Pedone e Aurora Abbagnato: dopo un brillante 6-0 iniziale, le due siciliane hanno ceduto alla coppia testa di serie n. 1, le giapponesi Kobori/Shimizu, che si sono imposte per 0-6 6-4 10-6 al super tie-break.

Fuori anche la taorminese Miriana Tona, che in coppia con la boliviana Noelia Zeballos è stata sconfitta con un secco 6-3 6-2 dalla coppia di Taipei I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho.

Palermo Ladies Open – Country Time Club

📅 19–27 luglio 2025

💶 Montepremi: €100.000

🎾 WTA 125

Risultati di mercoledì 23 luglio 2025

Programma di oggi – Giovedì 24 luglio 2025

Centrale – dalle 17:30

[Q] R. Jamrichova (SVK) vs P. Udvardy (HUN)

vs NB 19:30: [WC] G. Ambrosio (ITA) vs [SE] T. Zidansek (SLO)

vs [SE] [1] M. Sherif (EGY) vs H. Vandewinkel (BEL)

Campo 6 – dalle 17:30