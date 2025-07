Torneo di Gubbio, vince il palermitano Piraino del Ct Palermo

Antalya, Santa Margherita di Pula e, adesso, il 15.000 dollari Itf disputato sui campi in terra rossa del Ct Gubbio. Sono ben 3 a questo punto della stagione i successi in ambito internazionale colti da Gabriele Piraino, classe 2003, del Ct Palermo. Nella tarda serata di domenica, il tennista mancino del team di Serie A1 del club di viale del Fante, che nel 2026 festeggerà il centenario, ha avuto ragione in due parziali, 6-4 6-1, del ventenne marchigiano, proveniente dalle qualificazioni, Andrea Meduri. Grazie al successo conseguito a Gubbio, l’allievo di Paolo Cannova, Daniele Capecchi (quest’ultimo era presente a Gubbio) e del preparatore atletico Piero Intile, andrà molto vicino al suo best ranking Atp, che a oggi è 417.