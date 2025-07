Palermo ladies Open: Jamrichova elimina Aurora Zantedeschi

In 56 minuti la lucky loser Aurora Zantedeschi si è arresa per la seconda volta in 24 ore a Renata Jamrichova. L’ex n. 1 al mondo junior, che nell’ultimo turno delle quali aveva vinto in 3 set, ha avuto la meglio con un doppio 6-1 confermando ancora una volta di essere una delle giovani più promettenti del circuito. Al secondo turno Jamrichova affronterà la vincente del match in programma domani sul campo 2 tra la testa di serie n. 8, la slovena Veronika Erjavec e la francese Panna Udvardy. Successo in 3 set, invece, per la 21enne olandese, n. 201 del ranking, Anouk Koevermans, che ha battuto 3-6 6-4 6-4 in 2 ore e 50 minuti la qualificata francese, Alice Rane (278 della Wta). È andato per le lunghe, infine, l’ultimo match del campo 6 che si è protratto oltre la mezzanotte. La qualificata spagnola Carlota Martinez Cirez ha avuto la meglio sulla statunitense Claire Liu con il punteggio di 6-3 7-6. Questo pomeriggio le partite avranno inizio alle 17.30. In campo le 4 Wild Card azzurre (Pedone, Grant, Spiteri e Ambrosio) e la testa di serie n. 1 del torneo, Mayar Sherif.