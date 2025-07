Il Palermo ladies Open: domani tocca a Grant

In campo la testa di serie n. 1, l’egiziana Mayar Sherif, e tutte le 4 wild card azzurre dei Palermo Ladies Open. Il programma di domani (martedì 22 luglio) della seconda giornata del tabellone principale ha tutti i requisiti per soddisfare l’interesse degli appassionati. Sul centrale alle 17.30 è in programma l’attesissimo esordio di Tyra Grant che potrebbe sfruttare il vuoto lasciato nella parte bassa dal tabellone da Jill Teichmann (cancellatasi in extremis dal torneo del Country dopo la finale al Wta 250 di Iasi in Romania) per fare strada. La 17enne tennista italiana, che ha rivelato di avere origine palermitane (i nonni materni sono di Bisacquino), affronterà Tamara Zidansek, ex n. 22 al mondo (adesso è 168), semifinalista nel 2021 al Roland Garros e semifinalista la scorsa settimana al Wta 125 dell’Antico tiro a volo di Roma. Seguirà, sempre sul centrale, il match della beniamina di casa, la 20enne palermitana, Giorgia Pedone, n. 210 del ranking, che giocherà contro la russa Oksana Selekhmeteva, finalista al Wta 125 di Roma e semifinalista la settimana precedente, in un altro Wta 125, a Contrexeville. Chiuderà il programma sul centrale, la partita della testa di serie n. 1 (ex 31 del ranking), Mayar Sherif contro la lucky loser Angela Fita Boluda.