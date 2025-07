Tennis, Palermo Ladies Open: Mazzola e Zantedeschi al turno decisivo delle qualificazioni

Alessandra Mazzola prova a replicare a Palermo l’impresa di Grado quando riuscì a qualificarsi per il tabellone principale. Anche nel WTA 125 del Country la 25enne tennista di Riccione sfrutta la Wild Card concessa dalla Federazione per fare strada verso il main draw. La Mazzola, n. 502 del ranking, dopo 2 ore e 41 minuti di gioco, ha avuto la meglio in 3 set con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-2, sulla 22enne francese Selena Janiciejevic, n. 265 della classifica mondiale. «È stata una maratona ed alla fine sono felice di avere vinto – ha detto Alessandra Mazzola – non ho sfruttato le opportunità nel secondo set, ma non mi sono persa d’animo e nel terzo ho avuto la meglio».

A separarla da un posto nel tabellone principale c’è la partita in programma oggi alle 17.30, sul centrale, contro la 19enne spagnola (con passaporto anche statunitense), Kaitlin Quevedo, ex n. 7 al mondo junior e attuale 229 della WTA, che dopo aver vinto il primo set 6-3, ha usufruito del ritiro della giapponese Momoko Kobori, vittima di un infortunio in avvio di partita.