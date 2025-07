Molfetta, due titoli italiani per il TeLiMar: il settore paralimpico lascia il segno agli Assoluti di atletica leggera

A completare il quadro delle medaglie, i due argenti nella 4x100 e 4x400 metri piani grazie al quartetto Riccardo La Mantia, Filippo Talluto, Matteo Richiusa e Giuseppe Di Marzo. Villella, inizialmente incluso nella formazione, non ha potuto partecipare in seguito a un cambio di classificazione da II2 a I1 (Down Mosaicon).

Per Gaspare Ganci, direttore tecnico del settore paralimpico TeLiMar, «il risultato di Di Marzo dimostra ancora una volta che il lavoro quotidiano e i sacrifici ripagano in gara. Al momento c’è una concreta possibilità che l’atleta del presidente Giliberti possa essere convocato in Nazionale. Non sappiamo ancora se già per i Mondiali che si terranno a ottobre in Australia, ma di certo è già parte della rosa tecnica di riferimento. In qualità di direttore tecnico – aggiunge – ho avuto modo di confrontarmi con il responsabile delle Nazionali Fisdir, il professor Giancarlo Marcoccia. Abbiamo fatto insieme un punto sulla situazione di Di Marzo e anche su quella di Riccardo Villella, recentemente riclassificato nella categoria I1 (sindrome di Down a mosaico). Questo cambiamento renderà più complesso l’accesso alle competizioni Virtus, come i Mondiali, ma apre a nuove opportunità nei circuiti europei e nei World Championships SUDS. È una fase in evoluzione. In ogni caso – ci tiene a precisare Ganci – sono soddisfatto delle prestazioni tecniche e dell’approccio mostrato dai ragazzi, così come dell’impegno del mio staff. Con Lorenzo Di Marco, Benedetto Talluto, Maria Giafaglione e Claudia Pilato abbiamo costruito un team tecnico competente e professionale, capace di accompagnare questi atleti nel loro percorso di crescita agonistica».

Si chiude, così, la stagione 2025 dell’atletica per il TeLiMar. Il prossimo appuntamento è per settembre, quando a Siracusa si disputeranno i campionati regionali sia di nuoto che di atletica.