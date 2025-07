Gyasi si presenta al Palermo: «Qui per dare il 100%, Inzaghi decisivo nella scelta»

«La trattativa è nata mentre ero in ritiro con la mia precedente squadra, ho ricevuto una chiamata dal mio agente ed ero felicissimo di questa opportunità. Ho accettato senza pensarci due volte». Queste le prime parole di Emanuel Gyasi, in conferenza stampa, da nuovo giocatore del Palermo. Il jolly offensivo ghanese, classe 1994, è nato nel capoluogo siciliano: «Ero piccolo e ho vissuto poco la città, ma sono contento di essere tornato. Sono stato a Palermo solo per giocarci contro».

Arrivato dall’Empoli, Gyasi si è trasferito in rosanero in prestito con obbligo di riscatto da parte del club di viale del Fante: «Il mio obiettivo personale lo tengo dentro. Penso che bisogna pensare una partita per volta e cercare di costruire un gruppo forte. Possiamo dire la nostra. Inzaghi è stato un elemento importante per il mio trasferimento. È veramente un bel gruppo questo e sono contentissimo. Mi metto sempre a disposizione: posso giocare ovunque e sono pronto a dare il 100%».