La grandezza di Sinner e l'inizio del sogno rosanero

Mentre il Palermo scendeva in campo per il primo allenamento con Inzaghi a Chatillon, su un altro prato - quello di Wimbledon - un ragazzo altoatesino con i capelli rossi e un braccio destro da Popeye scriveva la storia. 13 luglio 2025: ecco la data che resterà scolpita nella pietra dello sport italiano. Quella che ricorderà un leggendario Jannik Sinner, primo azzurro ad alzare il trofeo dei Championships, lo Slam che tutti i tennisti sognano da quando imbracciano la racchetta.

Solo un fenomeno poteva risorgere dopo la sconfitta beffa del Roland Garros. L’araba fenice Jannik l’ha fatto nel torneo più bello e contro quello stesso avversario (Alcaraz) che gli aveva negato il primo Slam sulla terra rossa. Una rivincita di un campione che l’Italia aspettava da sempre. Una vittoria che mette il sigillo su una carriera che già splende come un diamante puro e che è destinata ad arricchirsi di tanti altri Slam (quattro intanto sono in bacheca...). Un trionfo che fa anche piangere di commozione e gioia, come succede sempre quando il campione per cui si tifa porta a termine un’impresa che la storia aveva sempre negato.