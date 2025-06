Boom del Padel in Sicilia, prima regione in Italia per scuole e accademie

La Sicilia si conferma regione che fa da traino al padel in Italia, consolidando numeri e primati che raccontano la crescita esponenziale di questo sport nell’isola. Secondo i dati forniti appositamente dalla Federazione Internazionale Padel in occasione del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Palermo (in programma fino a domenica 29 giugno al Country Time Club di Mondello) - la Sicilia, con 872 campi da gioco e 337 strutture/circoli è oggi la terza regione in Italia per numero di campi e club, superata solo da Lazio (2014 campi e 614 circoli) e Lombardia (1412 campi e 442 circoli). Ma è sul fronte della formazione che arriva il sorpasso: secondo i dati della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) con 85 scuole di padel attive, la Sicilia è oggi la prima regione italiana per numero di scuole, superando il Lazio (78) e la Lombardia (73).

Numeri in crescita

In dodici mesi i campi da padel sull’isola sono saliti a 872, con un incremento del 42% rispetto a tre anni fa. «Questi numeri rappresentano il 9,1% del totale dei 10.017 campi italiani: e cioè quasi un campo su dieci oggi si trova sull'isola», sottolinea Carlo Ferrara, responsabile del Centro Studi FIP. Un dato significativo per una regione che ha saputo investire e credere nel padel come disciplina in grado di unire sport, socialità e impatto economico locale. Anche il numero di strutture (club e centri sportivi) è in aumento: 337, pari a un impressionante +41% rispetto a tre anni fa. La media di campi per circolo è di 2,6, un indicatore che riflette la tendenza alla creazione di impianti polivalenti e ben strutturati.