Stampa sportiva, Nadia La Malfa confermata alla presidenza della sezione Palermo-Trapani-Agrigento

Nadia La Malfa confermata alla presidenza del Consiglio provinciale dell’Ussi (Unione stampa sportiva), sezione Palermo-Trapani-Agrigento. A seguire, nel corso della prima seduta del nuovo Consiglio, è stata rinnovata all’unanimità anche la nomina di Cettina Pellitteri come segretaria provinciale. Consiglieri sono Paolo Costa, Fulvio Manno, Rosario Mazzola e Federico Serra.

«Sono felice ed onorata di essere stata nuovamente eletta presidente dell’Ussi di Palermo - ha dichiarato Nadia La Malfa - e ringrazio di cuore i colleghi per la fiducia accordatami. Auguro buon lavoro alla segretaria Cettina Pellitteri, che si è spesa in questi anni, e alla meravigliosa squadra di consiglieri neo eletti, Paolo Costa, Pasquale Ponente, Rosario Mazzola, Fulvio Manno e Federico Serra, con i quali porteremo avanti le battaglie per la tutela della categoria e ci faremo promotori di tante belle iniziative che abbiamo in cantiere sul fronte della formazione e non solo. Grazie ai consiglieri che mi hanno accompagnato negli ultimi quattro anni e auguri ad maiora a tutta la professione».