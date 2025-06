Agnello e Inzirillo vincono la City Run Termini Imerese

Vittoria da pronostico per Vincenzo Agnello, già maglia azzurra, che ha impiegato solo un paio di giri prima di fiaccare la resistenza di un generoso Salvatore Pizzitola (Universitas Palermo). L'atleta di Misilmeri ha chiuso così in solitaria con il tempo di 22'23. Secondo Salvatore Pizzitola, originario di Bisacquino, con il tempo di 24'42. Terzo, autore di una ottima gara, Diego Sanfilippo (Pro Sport Castrofilippo) in 25'14.

"Ci tenevo oggi ad essere a Termini Imerese - le parole di Vincenzo Agnello - soprattutto per l'amicizia ventennale che mi lega a Filippo Porto (presidente dell'Atletica Termini Imerese ed organizzatore della gara n.d.r.). Questa vittoria la dedico ai miei allievi di Misilmeri oggi presenti alla gara."

Tutto facile anche al femminile con la Inzirillo, reduce dal successo in occasione della Mezza Maratona della Memoria, che ha tagliato per prima il traguardo con il tempo di 28'59. Ottima seconda piazza per Serena Zeferino (Universitas Palermo) con il tempo di 30'05; terza, Valentina Bartolotta (Podistica Capo d'Orlando) in 30'44.

"Soddisfatta per questa nuova vittoria - ha affermato la Inzirillo - e anche per il tempo finale. Gara dura se non altro per il caldo, ma bella per atmosfera e percorso".

A seguire la Happy Family Run, camminata non competitiva aperta a tutti; un’occasione di condivisione e festa tra sportivi, famiglie e cittadini e che, grazie alla presenza degli atleti della FISDIR, ha rappresentato un momento di inclusione e condivisione.

A trionfare nel campionato provinciale per società è stata la Scuola di Atletica Misilmeri del presidente Marcello Belviso.

Lo spettacolo è andato definitivamente in scena con le gare giovanili che ha visto protagonisti circa 160 atleti e atlete dai 5 ai 16 anni. Agonismo, adrenalina e divertimento che hanno infiammato anche i numerosi spettatori assiepati lungo il percorso.

Ottima l'organizzazione da parte dell'Atletica Termini Imerese, coadiuvata da tanti sponsor e dall'amministrazione comunale che oggi ha visto "sul campo" il sindaco Maria Terranova e gli assessori allo sport e alle politiche sociali, rispettivamente Giuseppe Preti e Maria Concetta Buttà.

La City Run di Termini Imerese è stata molto più di una gara: è stata un esempio concreto di inclusione, dove atleti disabili e normodotati hanno corso insieme, condividendo lo stesso percorso e soprattutto lo stesso spirito. Grazie all’impegno del presidente Filippo Porto, la manifestazione è destinata a crescere e diventare un simbolo di sport aperto a tutti, capace di abbattere barriere e creare comunità.

Tutti i campioni provinciali

Juniores: Giorgia Zarcone (Pol. Atletica Bagheria)/Gabriele Monti (Pol. Atletica Bagheria); Promesse: Manuela Spallitta (Atletica Termini Imerese)/Salvatore Messina (Atletica Termini Imerese); SM: Vincenzo Agnello (Sicilia Running Team); SF35 Emily Inzirillo (Equilibra Running Team)/SM35 Gaetano Adelfio (Amatori Palermo); SF40 Daniela Pillitteri (Marathon Altofonte)/SM40 Antonino Muratore (Universitas Palermo)/SF45 Simona Sorvillo (Trinacria Palermo)/SM45 Mario Piraino (Pol. Atletica Bagheria); SF50 Mariana Suteo (Pol. Atletica Bagheria)/SM50 Massimo Cimò (Marathon Corleone); SF55 Lina Militello (Universitas Palermo)/SM55 Matteo Maggiore (Pol. Atletica Bagheria); SF60 Mattea Aiello (Pol. Atletica Bagheria)/SM60 Giovanni Vitrano (Marathon Monreale); SM65 Ignazio Maggiore (Pol. Atletica Bagheria); SM70 Giuseppe Caltabiano (Universitas Palermo); SM75 Afrodisio Truzzi (ASD Conca D'Oro Sicilia); SM80 Antonino Piscitello (Universitas Palermo).

I campioni provinciali delle categorie giovanili

Esordienti 5 F/M: Jessica Sicari (Marathon Altofonte)/Pietro Rizzo (Scuola di Atletica Misilmeri); Esordienti 8 F/M: Adele Amato (Scuola di Atletica Misilmeri)/Francesco Inchiappa (Arci XIII dicembre); Esordienti 10 F/M: Silvia Cuccia (Bike Running Caltavuturo)/Kevin Floriani (Marathon Altofonte); Ragazze/Ragazzi: Noemy Sicola (Universitas Palermo)/Gianluca Spallina (Scuola di Atletica Misilmeri); Cadette/Cadetti: Antonietta Bonanno (Scuola di Atletica Misilmeri)/Giuseppe Livorno (Scuola di Atletica Misilmeri); Allieve/Allievi: Ginevra Castello (Marathon Altofonte)/Madalin Luca Badita (Pol. Atletica Bagheria).

La classifica per società

Scuola di Atletica Misilmeri (1521 punti) - società campione provinciale

Marathon Altofonte (1345 punti)

Pol. Atletica Bagheria (1178)

Atletica Termini Imerese (1030)

Universitas Palermo (783 punti)