La Boxe Team Tranchina trionfa al torneo Mura di Torino

La Boxe Team Tranchina dello Zen ha conquistato il cuore di Torino, portando a casa ben 3 titoli dal prestigioso torneo Mura. Una delle manifestazioni più importanti della stagione, ha visto brillare i giovani talenti della squadra, guidata dai maestri Daniele La Placa e Salvatore Tranchina.

A trionfare nella categoria Under 15 kg 42 è stata Erika Dispenza, che ha dimostrato grande determinazione e tecnica sul ring. Il titolo Under 17 è stato conquistato da Vittorio D'Alessandro, che ha superato ogni avversità con una performance impeccabile. Infine, nella categoria Under 15 kg 50, è stata Silvana Todaro a salire sul podio, con una vittoria che ha emozionato tutti gli appassionati presenti.

Il torneo Mura, che si svolge ogni anno a Torino, è considerato un banco di prova fondamentale per i giovani pugili e ha visto la Boxe Team Tranchina dominare con grinta e professionalità. Un successo che conferma ancora una volta il talento e l’impegno della squadra, con il supporto fondamentale dei suoi allenatori e del presidente Tranchina.