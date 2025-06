Boxe, il Team Tranchina di Palermo incrocia i guantoni sul ring del torneo Mura

Oggi pomeriggio il Boxe Team Tranchina di Palermo scenderà sul ring del prestigioso Torneo Mura a Torino. Si tratta di una competizione di altissimo livello, che vede la partecipazione dei migliori pugili d’Italia.

La società palermitana, tra le più importanti della Sicilia e d’Italia, porta con orgoglio sei giovani pugili dello Zen, selezionati per la loro qualità dal commissario tecnico della nazionale italiana. Tre ragazze e tre ragazzi, in diverse categorie, rappresenteranno la squadra: Erika Dispensa (under 15, 42 kg), Giada Lavanderia (under 17, 48 kg) e Silvana Todaro (under 17, 50 kg) sono pronte a dare il massimo sul ring. Così come in campo maschile: Vittorio D'Alessandro (under 17, 57 kg), Andrea Di Masi (under 17 50 kg) e Giuseppe Campanella (under 17 63 kg).

Per il maestro Daniele e tutto il team, arrivare al Torneo Mura è motivo di grande soddisfazione. «È un onore essere qui con sei pugili di Palermo – afferma il tecnico – frutto di un lavoro fatto con tanti sacrifici, da parte mia e soprattutto dei ragazzi».