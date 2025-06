Pallanuoto donne, la Brizz parteciperà alla neonata Len Conference Cup

Salvezza attraverso la vittoria dei play out e qualificazione alla Len Conference Cup. La Brizz Nuoto, che da poco ha festeggiato la permanenza nella massima serie nazionale di pallanuoto femminile per la quarta stagione consecutiva, esordirà in Europa.

La squadra allenata da Carlo Zilleri, infatti, prenderà parte alla nuova competizione continentale che scatterà a settembre e che per le italiane riguarda le formazioni che hanno vinto i play-out. Oltre alle siciliane, quindi, ci sarà il Cosenza. Sarà terza coppa europea per importanza dietro alla Champions League e alla Euro Cup. La Brizz Nuoto partirà dalle qualificazioni.

La Sicilia avrà quindi le due rappresentanti impegnate a livello internazionale. Oltre alle acesi, naturalmente, c’è l’Ekipe Orizzonte fresca vincitrice dello scudetto, il venticinquesimo della sua storia, che sarà ai nastri di partenza della Champions League.