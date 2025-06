Palermo Ladies open, via alla trentaseiesima edizione

La 36esima edizione del Palermo Ladies Open (Wta 125) prende forma con un tabellone di partecipanti di grande prestigio: l’entry list del torneo, aperta ancora per un paio di settimane, è stata resa nota al Country Time Club di Palermo dal presidente del circolo Giorgio Cammarata e dal direttore della manifestazione Oliviero Palma.

Il torneo, dotato di un montepremi di 115mila dollari, si svolgerà dal 19 al 27 luglio: i primi due giorni si giocherà il turno di qualificazione, cui prenderanno parte 24 tenniste, quindi si passerà al tabellone principale, composto da 32 giocatrici. Come nelle edizioni precedenti ciascun incontro avrà inizio, per volere della Wta, non prima delle 17: si tratta di una strategia per contrastare le alte temperature previste in quel periodo.

La finale del doppio si disputerà sabato alle 20:30, quella del singolare esattamente 24 ore dopo: tessere e tagliandi possono essere acquistati attraverso il circuito Vivaticket oppure alla segreteria del circolo. In contemporanea, dal 25 al 27 luglio, è in programma un torneo Junior Wheelchair, il secondo in assoluto nel nostro Paese dopo l’edizione dello scorso maggio a Prato.