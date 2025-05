Atletica, Iapichino vola oltre i 7 metri a Palermo

Record personale e seconda misura mondiale stagionale per Larissa Iapichino che a Palermo, sulla pedana dello stadio delle Palme-Schifani, ha saltato 7 metri e 6 centimetri. Sua migliore prestazione in assoluto. La stella dell'Eap Sicily Meeting non ha disatteso le attese. Per lei un'estate ricca di appuntamenti, da quelli per la Diamond League a quelli della Coppa Europa, campionati italiani assoluti a Caorle ad inizio agosto per chiudere la lunga estate a Tokyo dove parteciperà ai campionati del mondo con l'obiettivo, da campionessa europea indoor, di centrare un risultato importante. Il salto odierno ne è la conferma.

Per lei la seconda prestazione stagionale mondiale in questo 2025. Solo Malaika Mihambo con la misura di 7.07 metri, ottenuta il 7 febbraio 2025 a Karlsruhe, in Germania, in una competizione indoor ha fatto meglio.