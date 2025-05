Formula 2, Minì lontano dai primi nelle qualifiche a Barcellona

Anche il fine settimana a Barcellona, sede del sesto doppio appuntamento del campionato di Formula 2, non inizia nel migliore dei modi per Gabriele Minì.

Il pilota di Marineo chiude col diciottesimo tempo (con 1'26"200) le qualifiche sul tracciato catalano e partirà dalla nona fila sia nella sprint di domani, sabato 31 maggio, che nella feature race di domenica 1 giugno.

La qualifica si è disputata nel pomeriggio con temperature dell'asfalto superiori ai 40 gradi. L'alfiere della Prema non è riuscito ad emergere.

Anche per le due gare, quindi, Minì sarà costretto alla rimonta. Molto meglio, invece, il suo compagno di squadra. Sebastian Montoya ha chiuso in prima fila, al secondo posto a soli due decimi dalla pole position di Lindblad.

Appuntamento quindi a domani, sabato 31 maggio, alle 14,15 per la partenza della sprint race lunga 26 giri per 121 chilometri. Domenica 1 giugno, invece, la feature race scatterà alle 10 e i piloti percorreranno 172 chilometri suddivisi in 37 tornate.