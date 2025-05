Salto ostacoli, buone prove per la Sicilia alla Coppa del Presidente a Roma

La vittoria della gara è andata alla Toscana (2), seguita dal Lazio, secondo, con 4 penalità (390”59) e dalla Lombardia, terza, con 4 penalità (409”38). Diciotto in tutto i Team in rappresentanza di altrettanti comitati regionali Fise d’Italia.

La Sicilia del salto ostacoli torna soddisfatta da Piazza di Siena a Roma, dove in occasione del 92° Csio Roma Piazza di Siena-Master d’Inzeo, si sono svolte fino ad oggi, domenica 25 maggio, la Coppa del Presidente Pony presented by Gallo e la Coppa del Presidente Intesa Sanpaolo riservata ai cavalli.

Quinta piazza tra i pony

Dimostrazione di carattere da parte della squadra dei più giovani nella Coppa del Presidente Pony presented by Gallo. Il team siciliano, guidato dal capo equipe Francesco Pagano, e composto dai siracusani Alessandro Palma (Coach Equestrian Centre) su Pablo (4/0), Katia Cianci (Scuderia La Palombara) su Kinder (4/0), Tommaso Guastella (Equitazione Siracusana Asd) su William (0/0) e le catanesi Sofia Anna Bruno (C.I Del Castello) su Trosca del la Roche (0) e Zaira Zingale (C.E. Niscemi) su Moonlight vt Leeternd (4/0), ha chiuso al quinto posto con 8 penalità totali.

Dopo una prima manche chiusa proprio con 8 penalità, i giovani siciliani sono riusciti a inanellare quattro percorsi netti nel decisivo tracciato, mantenendo la freddezza necessaria per portare a casa un bel risultato. La vittoria della gara è andata alla Lombardia (0), seguita dall’Umbria (4; 342”55) e dal Piemonte (4; 370”49). Quindici i Team al via.

Classifiche individuali

Successo per Sofia Anna Bruno, che in sella a Trosca del la Roche, ha conquistato la vetta della classifica individuale nell’altezza di un metro e dieci. Nelle top ten delle classifiche troviamo sempre al quarto posto anche Katia Cianci su Kinder (h. 1,10). Quarto posto per Tommaso Guastella e William nella H. 105, mentre quinto per Alessandro Palma e Pablo sull’altezza di un metro e 15 centimetri.

«Sono convinto - ha commentato il presidente del comitato regionale Fise Sicilia, Flavio Sinagra - che possiamo ritenerci soddisfatti della prestazione dei nostri ragazzi. Molti di loro erano alla prima esperienza in una competizione a squadre così importante. Sia nella squadra dei cavalli, che in quella dei pony siamo a una barriera dal podio, in una competizione che ha visto alla partenza tantissime squadre composte da giovani provenienti da tutta Italia. I nostri ragazzi con grande carattere hanno dimostrato di poter competere alla pari con i loro coetanei. A loro, ai tecnici e ai genitori, voglio rivolgere il ringraziamento del comitato regionale Fise Sicilia».

Le altre gare

Siciliani protagonisti anche nelle gare di contorno organizzate in occasione del 92° Csio di Roma Piazza di Siena Master d’Inzeo. Girolamo Daniele Arcidiacono in sella a Udinì dell’Armonia ha ottenuto un bellissimo secondo posto nella finale riservata ai Top Five del Master Sport Gold DeNiroBoot. Al termine delle due giornate di gara il cavaliere catanese ha ottenuto la qualifica per la finale e l’ottima posizione di classifica.

Nelle finali del Master Giovani Cavalli Fise/Masaf Intesa Sanpaolo da evidenziare l’ottavo posto di Salvatore Caccamo e Oraldo (0/4) e il decimo di Ernesto Vacirca in sella a Lijiang dei Folletti (4) nella gara riservata ai cavalli di 6 anni.