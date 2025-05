Formula 2, per Minì la feature race di Monte Carlo finisce alla prima curva

Il fine settimana di Monte Carlo ha un epilogo amaro per Gabriele Minì. Il pilota di Marineo, dopo il buon secondo posto nella Sprint di ieri, ha chiuso con un ritiro la feature race subito dopo la partenza. Bilancio in chiaroscuro dopo il quinto doppio appuntamento del campionato di Formula 2.

Lo stop è stato determinato da un incidente che ha coinvolto diverse monoposto subito dopo la prima curva. Victor Martins e Alex Dunne si sono toccati e altri piloti non sono riusciti a passare ostruendo completamente la traiettoria di chi inseguiva. Tra questi anche il pilota siciliano che si è fermato in mezzo alla curva.

Dopo l’inevitabile interruzione della corsa con la bandiera rossa che si è resa necessaria per liberare la pista, Minì ha provato a riprendere la gara. Tuttavia la sua monoposto nel frattempo si era spenta ed è stata spostata nelle vie di fuga dai commissari. Questo non ha permesso al siciliano di avere l’ok dalla direzione gara per rientrare nella pit-lane e per l’inizio della seconda procedura di ripartenza. La Prema ha cercato di opporsi senza però ribaltare la decisione. Per Minì, quindi, niente tris di vittorie consecutive sulle strade del Principato dopo i successi in Formula 3 nel 2023 e nel 2024.