Festa del rugby a Palermo, il ct della nazionale Quesada: «Servono impianti per la crescita»

Festa del rugby a Palermo. Circa 300 bambini provenienti dalla Sicilia si sono incontrati al Tenente Onorato per giocare, stare insieme e per incontrare il commissario tecnico della nazionale italiana, Gonzalo Quesada. L'evento, organizzato dalla federazione italiana rugby, ha animato la mattinata al campo sportivo militare.

Quesada non si è risparmiato tra autografi, selfie e sorrisi. Ma al tempo stesso il tecnico azzurro che ha portato gli Azzurri al quinto posto nell'ultimo Sei Nazioni, ha parlato del futuro. A cominciare dall'impiantistica, grande problematica del capoluogo siciliano con il club del presidente Stefano Massari ancora senza una sede fissa, ma in generale del sud Italia.

«Sono qui - sottolinea Quesada - non solo per un momento istituzionale ma per dare un aiuto concreto al movimento rugbistico italiano. La crescita del nostro sport nel sud Italia e in città come Palermo, passa naturalmente dall'impiantistica. Servono campi, servono quelle che per gli atleti devono definirsi casa. In questo modo migliorerà il livello e la competitività».