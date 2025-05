Formula 2, quarto tempo di Gabriele Minì nelle libere a Monte Carlo

Gabriele Minì si rivede nelle parti alte della classifica, sia pure nelle prove libere. Sul circuito di Monte Carlo, dove si disputa il quinto doppio appuntamento del campionato di Formula 2, il pilota palermitano ha staccato il quarto miglior tempo.

Il pilota marinese, che negli ultimi due anni, ha fatto l'accoppiata pole position-vittoria nella Feature Race, ha fatto registrare tra le viuzze del principato il tempo di 1'22"480.Martins però è stato il più veloce di tutti in 1'21"715. Molto più staccati Browning in 1'22"331 e Fornaroli in 1'22"468.

Domani, venerdì 23 maggio, il driver della Prema Racing, disputerà le qualifiche nel primo gruppo (numeri pari) a partire dalle 15,10.