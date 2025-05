Il Telimar ha un nuovo portiere, dal Kotor arriva l’esperto Francesco Massaro

Successivamente, con la Rari Nantes Savona, ha ottenuto due terzi posti in Serie A1 e in coppa Italia, prima di passare all’Iren Genova Quinto, con cui ha giocato la Final Eight di coppa Italia e la qualificazione alle coppe europee. Nella stagione appena conclusa, con il Primorac Kotor, ha partecipato alla Champions League, alla Len Euro Cup e ha vinto la coppa del Montenegro.

Massaro vanta un percorso di alto livello con esperienze in club prestigiosi e successi che hanno contraddistinto la sua crescita sportiva. Dopo gli esordi con la Rari Nantes Sori e con il Chiavari Nuoto, ha fatto parte della rosa della Pro Recco con cui ha conquistato più volte lo scudetto e la coppa Italia, oltre a un argento e un bronzo in Champions League.

Anche in ambito internazionale Francesco Massaro ha maturato esperienze significative, prendendo parte a tornei ufficiali con il Settebello, inclusa la World League a Ruza nel 2016 e il torneo di qualificazione alla World Cup nel 2023 a Zagabria. Tra i successi di rilievo anche la medaglia d’oro conquistata alle Universiadi nel 2019 e diversi scudetti nelle categorie giovanili.

Massaro: «Al Telimar progetto che mi ha convinto»

Francesco Massaro, neoacquisto del Telimar parla della sua nuova esperienza: «Per prima cosa, voglio ringraziare il presidente Marcello Giliberti, nonché Giorgio Giliberti ed il tecnico Marco Baldineti, per avermi fortemente voluto e accolto nella famiglia Telimar. Al primo contatto sono rimasto favorevolmente impressionato dalla meticolosità con la quale il presidente del club mi ha illustrato il serio progetto triennale di crescita sportiva. Ho percepito un forte interesse nei miei confronti, che peraltro mi era già stato manifestato negli anni precedenti. Sono molto contento che sia arrivato il momento di entrare a far parte della famiglia TeLiMar con un programma di ben tre anni».

L’estremo difensore ligure prosegue: «Il Telimar è una società seria, di tradizione, e con un grande allenatore, che personalmente stimo molto. Tutto questo, insieme ad altri fattori, è stato determinate nella mia scelta. Non vedo l'ora di iniziare il campionato, mettendo la mia esperienza al servizio della squadra. Sono convinto che, insieme a quella dei miei nuovi compagni, e con il sostegno dei tifosi, raggiungeremo gli obiettivi prefissati e ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Forza Telimar!».

Baldineti: «Un portiere fortissimo»

Marco Baldineti, allenatore Telimar dice: «La mia priorità, condivisa dal presidente Marcello Giliberti, relativamente alla costruzione della squadra è sempre stata incentrata sul ruolo del portiere, ed in questi anni qui al Telimar devo dire che sono sempre stato accontentato, avendo avuto costantemente a mia disposizione grandi portieri come Gianmarco Nicosia, Egon Jurisc e Drew Holland. Ora sono felicissimo per lo sforzo fatto dalla società, che è riuscita a portare a Palermo Francesco Massaro, che seguo da tanti anni, già da quando era un ragazzino in Liguria. È un portiere fortissimo, che deve assolutamente tornare a far parte della Nazionale italiana. Con lui possiamo fare un salto di qualità. Benvenuto Francesco!».

Giliberti: «Tornare in Europa entro due stagioni»

Marcello Giliberti, presidente del Telimar sottolinea: «Dopo aver ingaggiato i montenegrini Uros Vucurovic e Nicolas Saveljic e dopo avere salutato il nostro portiere americano Drew Holland, che ringraziamo per la positività e per il grande supporto che ci ha dato in quest’ultima stagione sportiva, abbiamo puntato su un portiere italiano di alto livello. Siamo finalmente riusciti, dopo averci provato per diversi anni, a portare al Telimar, con un ingaggio triennale, il fortissimo portiere ligure Francesco Massaro, che sono certo saprà dare un grande valore aggiunto al nostro roster».

Il massimo dirigente del club palermitano prosegue: «Gli obiettivi che ci siamo posti con lui sono quelli di riportare velocemente la squadra in alta classifica, immaginando ottimisticamente di riuscire a riguadagnare la qualificazione per le coppe europee già per la stagione sportiva 2026/2027, ed anche quello di proiettare Francesco, così come desideriamo fare anche con altri due nostri validissimi atleti, nel Settebello. L’eccellente organizzazione societaria e la competenza tecnica del nostro coach ci hanno, negli ultimi anni, dato ragione, essendo riusciti a lanciare definitivamente nel Settebello Gianmarco Nicosia e Luca Damonte, e, per la prima volta, Luca Marziali, Mario Del Basso e Davide Occhione, così come siamo riusciti a fare nella nazionale statunitense con Max Irving e Johnny Hooper».

E conclude: “Programmi chiari, serietà nel rispettare gli impegni presi e tanto costante lavoro, sono certo che saranno anche questa volta gli strumenti che ci metteranno in condizione di fare davvero bene. Riuscire a fare tutto questo fra le tante difficoltà che affrontiamo quotidianamente è per me motivo di grande orgoglio».