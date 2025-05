Formula 2, Gabriele Minì punta forte su Monte Carlo

Dimenticare Imola e un avvio di stagione incolore. Gabriele Minì punta forte su Monte Carlo anche per confermarsi re tra le stradine del principato. Il pilota di Marineo, infatti, ha dominato sulla pista monegasca nelle ultime due stagioni disputate in Formula 3 centrando l'accoppiata pole position e vittoria nella Feature Race.

Da domani, giovedì 22 maggio, i riflettori saranno puntati anche sul driver della Prema che cerca il primo acuto stagionale nel salotto di Monte Carlo, sede del quinto doppio appuntamento stagionale del campionato di Formula 2.

Il doppio zero di Imola ha inchiodato Minì a quota 12 in classifica ma sempre più lontano dai primi che lottano per il campionato. Il pilota siciliano finora non è mai andato oltre il sesto posto. Adesso, però, serve il cambio di marcia e le viuzze di Monte Carlo, sul circuito cittadino lungo 3,337 chilometri, potrebbero essere propizie.

Il programma del weekend a Monte Carlo