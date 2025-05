Formula 2, Gabriele Minì a secco anche nella feature di Imola

Lotta, ci prova, rimonta nella prima parte di gara inventandosi una strategia impossibile dove raggiunge anche la zona punti col sesto posto provvisorio, ma alla fine chiude in diciottesima posizione. Pur firmando il giro più veloce alla tornata 32 che però non vale punti perché la classifica finale non lo vede tra i primi dieci. Per Gabriele Minì, impegnato sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola, sede del quarto doppio appuntamento del campionato di Formula 2, è amara anche la feature race. Per lui solo la diciottesima posizione.

Si chiude un weekend compromesso da una qualifica fermata definitivamente con la bandiera rossa per rimuovere un’altra vettura da una zona pericolosa. Cinque minuti in cui Minì avrebbe potuto migliorarsi, ovvero gli attimi cruciali di una normale sessione azzerati dalla decisione della direzione gara.

Partito dalla quindicesima piazzola, il pilota marinese della Prema e dopo la sedicesima posizione di ieri nella sprint, ha cambiato strategia. Minì ha recuperato nella prima parte della corsa fino a toccare la sesta piazza, poi sosta ai box e al rientro ha lottato per un posto nella top ten che garantisce punti. Nel finale però, a cinque tornate dalla bandiera a scacchi, una nuova sosta ai box ha scritto la parola fine sulle possibilità di evitare il doppio zero dal weekend romagnolo.