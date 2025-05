Formula 2, Minì chiude la sprint race di Imola nelle retrovie

Non va oltre il sedicesimo posto Gabriele Minì nella sprint race di Imola, nel quarto doppio appuntamento della Formula 2. Sul circuito Enzo e Dino Ferrari il pilota marinese della Prema Racing, partito dalla quindicesima piazzola dopo le qualifiche di ieri, non è riuscito a risalire. Prima gara senza punti per il siciliano che rimane fermo a quota 12 in classifica.

E all'undicesimo giro della corsa veloce che consta di 25 tornate, ha avuto un contatto con Martì. L'episodio è sotto indagine da parte dei giudici di gara ma rimane influente ai fini sostanziali. Per la cronaca, vince Crawford su Lindbland e Bronwing che chiudono il podio. Minì domani, domenica 18 maggio alle 10, correrà la Feature Race partendo dalla quindicesima piazza, ottava fila.