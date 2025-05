Formula 2, Minì fatica nelle qualifiche di Imola: partirà dalle quindicesima posizione

Prosegue il periodo non esaltante per Gabriele Minì. Ad Imola, teatro del quarto doppio round del campionato di Formula 2, il pilota marinese non va oltre il quindicesimo tempo nelle qualifiche.

Il siciliano, che stamattina aveva fatto registrare l'ottavo tempo nelle libere, però, è stato «bloccato» sul finale, a circa 6 minuti dalla conclusione della sessione, da una bandiera rossa che gli ha impedito di migliorare il suo tempo di 1'28"304. In pole position Beganovic in 1'27"418 e in prima fila il compagno di squadra del siciliano, Montoya staccato di appane 3 millesimi.

Ottava fila, quindi, per il driver della Prema Racing sia nella Sprint di domani che nella Feature di domenica. Domani, quindi, sabato 17 maggio la gara breve da 25 giri (122,725 chilometri) con partenza alle 14,15. Domenica 18, invece, alle 10 la gara da 35 giri per 171,815 km.