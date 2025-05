Partito da Palermo il Giro di Sicilia con oltre 200 auto d'epoca

A organizzare il Giro è il Veteran car club Panormus, guidato da Nino Auccello, in collaborazione con Ctf viaggi di Trapani, il cui amministratore è Giovanna Meli. Soddisfatto Antonino Auccello, presidente del Veteran car club e consigliere federale Asi: È «una gioia vedere tutti i concorrenti felici. È la concretizzazione di un lavoro lungo un anno. Il Giro di Sicilia è una delle pagine più gloriose ed entusiasmanti dello sport automobilistico italiano e internazionale e la sua rievocazione merita altrettanta considerazione per il suo valore culturale. Un raduno automobilistico che costituisce un’opportunità unica per turisti, curiosi e appassionati, che potranno immergersi nella cultura locale e scoprire, lungo le varie tappe, il patrimonio storico isolano».

Fila di curiosi al Teatro Massimo per riuscire ad avere un selfie con i due testimonial d’eccezione di quest’anno: Prisca Taruffi - figlia del pilota Piero che per tutta la settimana guiderà la fiammante Ferrari Lm Spider con cui nel 1955 il padre si aggiudicò la gara - e con Arturo Merzario, il mitico pilota di Formula 1.

Atmosfera magica stasera in piazza Verdi, a Palermo, per il taglio del nastro del Giro di Sicilia 2025, la 34esima edizione che rievoca la storica corsa voluta da Vincenzo Florio nel 1912. Davanti a centinaia di turisti e a una folla di ammiratori, più di 200 auto d’epoca, provenienti da varie parti d’Italia, Europa, America e Giappone, sono partite per un tour alla scoperta del patrimonio artistico e culturale dell’Isola.

Presenti alla partenza il presidente nazionale Asi, Alberto Scuro e l’assessore comunale allo Sport, Alessandro Anello. «E’ una grandissima soddisfazione essere qui, non solo perché come ogni anno ci sono tantissimi appassionati, ma per la memoria storica che l’Asi, insieme con i nostri club e il Veteran car club Panormus, vuole conservare», ha detto Scuro.

Le parole dell'assessore Anello

«L'amministrazione comunale sostiene il Giro di Sicilia come grande vetrina di promozione di Palermo e della Sicilia nel mondo - ha sottolineato l'assessore Anello -. La corsa voluta dai Florio nel 1912, nata in connubio con la “Targa”, non è solo una manifestazione sportiva di auto storiche. È un'iniziativa che celebra l'identità culturale di un territorio e di un popolo. Uno spettacolo che, oltre al capoluogo, va in scena su alcuni fra i palcoscenici naturali più belli dell’Isola. Siamo certi che i tanti equipaggi – ha aggiunto l'assessore - contribuiranno a valorizzare su scala internazionale l'immagine di una città in crescita, proiettata sempre di più sul turismo di alto livello».

Il Giro di Sicilia è un evento Asi-Fiva (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) ed è inserito all’interno della manifestazione nazionale Circuito Tricolore Asi (Automotoclub storico italiano), patrocinato dai ministeri della Cultura e delle Infrastrutture e Trasporti, dall’Anci, da Città dei motori e dalla Costa del mito.

Il programma

Stasera: Termini Imerese (dove è prevista una sosta e l’accoglienza della città), centro storico di Cefalù e arrivo a Pollina

Domani 15

Partenza da Pollina alle 8, 30 per il Grand Prix dell’Etna. Tappe a Castel di Tusa, Santo Stefano di Camastra (accoglienza), Sant’Agata di Militello: sosta e visita guidata al castello Gallego. E ancora, Capo d’Orlando, Ucria, Santa Domenica Vittora. Dopo una sosta per il pranzo, tutti in macchina per Randazzo, Linguaglossa, Zafferana Etnea e Grand Prix dell’Etna – prove di abilità. E ancora, Nicolosi, Mascalucia e arrivo a Brucoli per cena e pernottamento.

Venerdì 16

Alle 8,30 a Brucoli Memorial Villoresi.

Tappa a Siracusa, con visita culturale guidata a Ortigia e Rosolini (con accoglienza). Si procede per Modica, Ragusa Ibla, Comiso, Vittoria, Gela (dove sono previste l’accoglienza e le prove di abilità) e infine arrivo a Marina di Butera.

Sabato 17

Alle 8,30 partenza da Marina di Butera - trofeo Costa del Mito. Poi di nuovo in macchina, direzione Palma di Montechiaro e Valle dei Templi di Agrigento: aperitivo, visite e prove di abilità. Tappe a Porto Empedocle (accoglienza della città), Scala dei Turchi e Siculiana: anche qui accoglienza e visita del parco di Selinunte a bordo delle auto. Sempre a Selinunte, alle 19, all’Hotel Paradise beach, premiazione Giro di Sicilia e cena di gala.

Domenica 18

Partenza da Selinunte. Tappe a Castelvetrano (accoglienza), Partanna (accoglienza e prove di abilità), Alcamo (accoglienza).

Il giro si concluderà a Partinico, dove con il supporto del Comune e del sindaco, Pietro Rao, alla Real Cantina Borbonica ci sarà la premiazione La Sicilia dei Florio, evento ideato dal Veteran car club Panormus e patrocinato dall’amministrazione.