Il Giro di Sicilia entra nel vivo, la partenza da piazza Verdi: prime tappe a Termini e Cefalù

La manifestazione 2025 è dedicata al settantesimo anniversario della vittoria del pilota Piero Taruffi che, con la sua Ferrari Lm Spider, nel 1955 si aggiudicò la gara. Testimonial del Giro sarà infatti la figlia, Prisca Taruffi, che per tutta la settimana guiderà la fiammante auto del padre. Ma ci sarà pure il mitico campione di Formula 1 Arturo Merzario.

Il Giro di Sicilia è un evento Asi-Fiva (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) ed è inserito all’interno della manifestazione nazionale Circuito Tricolore Asi (Automotoclub storico italiano), patrocinato dai ministeri della Cultura e delle Infrastrutture e Trasporti, dall’Anci, da Città dei motori e dalla Costa del mito.

Cenni storici

Quando si parla del Giro di Sicilia si rischia spesso di incorrere in uno dei più frequenti luoghi comuni della storia delle corse automobilistiche del secolo scorso, quello di ritenerlo come la sorella minore della Targa Florio. In realtà le cose non stanno così. Solo apparentemente si tratta di due eventi diversi, perché l’origine è comune. Il Giro di Sicilia era la Targa Florio. Tutto inizia nel 1912, quando don Vincenzo si rese conto che per la Targa Florio era giunto il momento di cambiare formula. Si andrà avanti ogni anno con interruzioni soltanto negli anni dei due conflitti mondiali. Il Giro proseguì fino al 1958.

Il programma

Mercoledì 14 il Giro di Sicilia entra nel vivo. Dopo le verifiche che si sono effettuate al Golf club e l'esposizione delle vetture fino alle 15. Alle 17,30 appuntamento in piazza Verdi. Rombo dei motori e partenza alle 20. Prime tappe: Termini Imerese (dove è prevista una sosta e l’accoglienza della città), centro storico di Cefalù e arrivo a Pollina

Giovedì 15

Partenza da Pollina alle 8, 30 per il Grand Prix dell’Etna. Tappe a Castel di Tusa, Santo Stefano di Camastra (accoglienza), Sant’Agata di Militello: sosta e visita guidata al castello Gallego E ancora, Capo d’Orlando, Ucria, Santa Domenica Vittora. Dopo una sosta per il pranzo, tutti in macchina per Randazzo, Linguaglossa, Zafferana Etnea e Grand Prix dell’Etna – prove di abilità. E ancora, Nicolosi, Mascalucia e arrivo a Brucoli per cena e pernottamento.

Venerdì 16

Alle 8,30 a Brucoli Memorial Villoresi.

Tappa a Siracusa, con visita culturale guidata a Ortigia e Rosolini (con accoglienza). Si procede per Modica, Ragusa Ibla, Comiso, Vittoria, Gela (dove sono previste l’accoglienza e le prove di abilità) e infine arrivo a Marina di Butera.

Sabato 17

Alle 8,30 partenza da Marina di Butera - trofeo Costa del Mito. Poi di nuovo in macchina, direzione Palma di Montechiaro e Valle dei Templi di Agrigento: aperitivo, visite e prove di abilità. Tappe a Porto Empedocle (accoglienza della città), Scala dei Turchi e Siculiana: anche qui accoglienza e visita del parco di Selinunte a bordo delle auto. Sempre a Selinunte, alle 19, all’Hotel Paradise beach, premiazione Giro di Sicilia e cena di gala.

Domenica 18

Partenza da Selinunte. Tappe a Castelvetrano (accoglienza), Partanna (accoglienza e prove di abilità), Alcamo (accoglienza).

Il giro si concluderà a Partinico, dove con il supporto del Comune e del sindaco, Pietro Rao, alla Real Cantina Borbonica ci sarà la premiazione La Sicilia dei Florio, evento ideato dal Veteran car club Panormus e patrocinato dall’amministrazione.