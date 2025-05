Formula 2, Gabriele Minì a Imola per dare uno scossone alla stagione

Dopo gli opachi risultati di Melbourne, Sakhir e Jeddah, il pilota della Prema Racing cerca il riscatto e un risultato che possa dargli fiducia e lo slancio per la rimonta. Fin qui, infatti, il talento di Marineo, ha raccolto ben poco: 12 punti con un sesto posto nella sprint race di Jeddah come miglior risultato nonostante discrete prestazioni a livello cronometrico. Tuttavia, è mancato il guizzo, la zampata anche per demeriti della squadra.

A Imola per le prime soddisfazioni e per migliorare la classifica. Gabriele Minì ci prova e questo weekend sarà sul circuito romagnolo per la quarta tappa del campionato di Formula 2.

Sul circuito Enzo e Dino Ferrari, nelle due annate in Formula 3 Minì ha ottenuto due sesti posti nella scorsa stagione mentre nel 2023 non si corse per l'alluvione in Emilia Romagna.

Con Imola, inizia un blocco di gare in Europa e un maggio molto intenso. Dopo il doppio appuntamento in Italia, poi ci sarà Monte Carlo, dal 22 al 25 maggio, su un tracciato che lo ha visto trionfatore nelle ultime due stagioni in Formula 3, e poi Barcellona a fine mese. La serie poi prosegue con le tappe allo Spielberg (in Austria), Silverstone, Spa-Francorchamps, Budapest, Monza, Baku, per poi lasciare a fine novembre, il vecchio continente e andare a Lusail in Qatar per l'appuntamento conclusivo.

Classifica

Verschoor 52 punti

Martì 41,

Fornaroli 40

Dunne 35

Browning 33

Martins 28

Lindblad 24

Crawford 20

Beganovic 12

Minì 12.